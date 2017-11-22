Bafra Sera OSB 2018 yılına hazır

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Başkanı Göksel Başar, Sera OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bafra Ticaret Borsa Başkanı Namık Kibaroğlu, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Geçen haftalarda Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı, Kredi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü, İmar ve İnşaat Koordinatörü Bafra Sera OSB’yi ziyarete gelerek sona gelinen çalışmalarla ilgili bilgi vermiş, 2018 başlarında alt yapı çalışmalarının başlayabileceğini söylemişlerdi.

Gerçekleşen toplantıda 2017 yılındaki çalışmaların geri dönüşümlerin etkili ve verimliliği toplantı gündemini belirlerken, 2018 yılı için yol haritası ve alt yapı çalışmalarının hazırlıklarının başlaması toplantının ana başlıklarını oluşturdu.