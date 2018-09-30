Bafra Tarım Lisesi hedef büyütüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem teorik hem de uygulamalı tarım öğretiliyor.

209-2010 eğitim-öğretim yılında Bafra ilçe merkezinde açılan okul, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Dedeli Mahallesi'nde 18 dönüm arazi üzerine kurulan 240 metrekare sera, uygulamalı parseller, elma ve kiraz bahçeleri, peyzaj- süs bitkileri alanları ile öğrencilerini bilinçli tarım yapma konusunda yetiştiriyor. Okulda bahçe bitkileri ve süs bitkileri olmak üzere iki branşta eğitim gören öğrenciler, uygulamalı tarım öğreniyorlar. Bu yıl Erasmus+Ka1 projesi kapsamında "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği“ projesinin kabul edilmesi ile öğrenciler, Macaristan, Avusturya ve Letonya ülkelerine gezi gerçekleştirecekler. Bafra Tarım Lisesinde ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni bir proje kapsamında salep üretimi yapılması planlanıyor. Okulda “Doğa Dostu Solucan” projesi kapsamında da Kaliforniya solucanı ile solucan gübresi üretimi yapılıyor. "81 il 81 fidan" projesi kapsamında ise 81 ilden gelen değişik tür ve çeşitteki meyve fidanları yetiştiriliyor.

Açıldığı günden bu güne 157 mezun veren okul, 32'si pansiyonlu olarak 66 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor. Öğrenciler, okulda uygulama olarak meyve ağaçlarının dikimi, budaması, süs bitkileri peyzaj düzenlemeleri ve toprağı işlemesini öğreniyor. Ailelerinin tarımla uğraştığını ve kendilerini geliştirmek için Tarım Lisesini seçtiklerini söyleyen öğrenciler, amaçlarının mezun olduktan sonra 4 yıllık bir üniversiteye giderek kendilerine yeni bir hayat kurmak olduğunu dile getirdiler.

Okul Aile Birliği Başkanı Esra Koparan, ”Bafra Ovası'nda bereketli topraklara sahipken Tarım Lisesine Bafra'da gereken ilgi yok. Vatandaşlarımızdan okulumuza ilgi bekliyoruz. Öğrencilerimizin ilçeye geliş gidişleri için de okulumuza servis istiyoruz. Okulumuzun sıkıntılarını daha önceden de dile getirdik. Burada çocuklarımızı bilinçli olarak tarıma hazırlayabiliriz. Özellikle de Türkiye'nin geleceğine daha iyi yatırımlar yapabilirler ve topraktan kopmamalarını sağlayabiliriz” dedi.

Okul Müdürü Şengül Bal ise, “Okulumuzda sebze üretim alanları ve sebze bahçeleri bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde bu alanlarda öğrencilerimiz her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliğin nasıl yapıldığı, nasıl üretildiği ile ilgili dersler verilmekte. Ayrıca süs bitkileri içinde peyzaj alanımız bulunmakta bu alanda da değişik dış mekan bitkileri yetiştirilmekte. Bu eğitim öğretim içerisinde diğer sebze üretimlerinin haricinde salep üretimi yetiştiriciliğe başlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli girişimler yapılmıştır. Bunun yanında projeler olarak solucan gübresi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği gibi alternatif yetiştiricilikler de bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği projeleri kapsamında Macaristan, Letonya ve Avusturya gezilerimiz düzenlenmekte. Öğrencilerimizi yurt dışına götürerek örtü altı sebzeciliği sonucunda deneyim kazanmalarını sağlamayı planlamaktayız” şeklinde konuştu.