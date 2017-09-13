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13 Eylül 2017 16:11

Bafra TSO’dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve Bafra İhracatı Geliştirme Merkezi (BİGEM) tarafından, KOSGEB işbirliği ile planlanan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" başladı.

Bafra TSO’dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

13 Eylül 2017 16:11


Eğitmen Bahar Karalar tarafından mülakatlarda başarılı bulunan girişimci adaylarına 4 gün 32 saat sürecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başarıyla tamamlayarak, kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak ve iş planları ile KOSGEB’e başvuru yapabilecekler. Bafra İhracatı Geliştirme Merkezi uzmanları tarafından sertifikasını alan kursiyerlere iş planı hazırlama adımında danışmanlık desteği verilecek. KOSGEB tarafından uygun görülen girişimcilere, 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi imkanı sağlanacak


Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve bölgemizin en büyük sorunlarından olan istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınma konularında fayda sağlayıcı projeler içerisinde yer almak en öncelikli amacımızdır. Biz de Bafra TSO olarak, KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu hizmet alanımızda olan Bafra, 19 Mayıs, alaçam ve Yakakent ilçelerimiz için uygulamalı girişimcilik eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bu destek programı ile bölgede kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Son yıllarda odamız aracılığı ile yaklaşık 300 girişimci adayına KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenerek sertifika verilmiştir. Bu kurslardan sertifikalarını alan girişimci adaylarına proje kapsamında iş planlarını hazırlamaları için uzman desteği sağladık. Yapmış olduğumuz çalışmaların ilçelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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