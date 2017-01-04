Bafra Umut Derneği Havza’da

Samsun Bafra Umut Derneği Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokuluna "Okula Giderken Üşümüyorum" kampanyası kapsamında yardım eli uzattı.

Ana sınıfı öğretmeni Nevim Gürel’in isteği üzerine hazırlıklarını tamamlayan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Bafra’da başlatmış olduğumuz ‘Okula Giderken Üşümüyorum’ kampanyamızı duyan Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı öğretmeni taleplerini bildirince duyarlılık göstererek görevimizi yerine getirdik. İhtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra veliler için de ayakkabı ve giysi türünde malzeme götürdük. Bizlere destek olan tüm yardımseverlere ve lojistik desteğini esirgemeyen Bafra Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdürü, öğretmenler ve ana sınıfı öğretmeni Nevim Güler yapmış oldukları yardımlardan dolayı Bafra Umut Derneği’ne teşekkür ettiler.