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10 Temmuz 2017 11:51

Bafra Umut Derneği Kapıkaya’ya kütüphane kurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyetlerini sürüdüren Umut Derneği, Kapıkaya Mahallesi’nde kütüphane oluşturdu.

Bafra Umut Derneği Kapıkaya’ya kütüphane kurdu

10 Temmuz 2017 11:51


Kuruluşunun 10. yılında sosyal sorumluluklarına kütüphane oluşturmayı da ekleyen Bafra Umut Derneği, dört okuldan sonra ilçe merkezine 24 kilometre mesafedeki Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan Kültür Evine kütüphane kurdu.


Kapıkaya Mahallesi Muhtarı Fahri Bozok’un isteği üzerine köyde bulunan Kültür Evine nostaljik köy aksesuarları, kütüphane, kitap ve bir adet bilgisayar desteğinde bulundu. Ayrıca köyde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere giyim eşyası götürdü. Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimizin 10. yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 10 yıl boyunca on binlerce yüreğe dokunduk. Faaliyetlerimizi yardımın her alanında sürdürmeye devam edeceğiz. Bizlere güvenen, yardımlarımıza kat kat destek veren herkese teşekkür ediyorum. Lojistik olarak yardımlarımızı ulaştırmada desteği olan Bafra Belediye Başkanımız Zihni Şahin ile Destekleme Müdürü Azmi Tüyüboz ve Park Bahçe Müdürü Hüseyin Ayan’ın ekiplerine de teşekkür ediyorum" dedi.




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