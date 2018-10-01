Bafra Umut Derneği kırsal yardımlara başladı

Dernek, Bafra merkezde sürdürdüğü yardımlarından sonra kırsal mahallelere de destek vermeye devam ediyor. Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertekin "2018-2019 eğitim yılında kırsal mahallelere de umut oluyoruz. İlk olarak Esençay İlkokulunu seçtik. Öğrencilerimize giysi kırtasiye ve ayakkabı desteğinde bulunduk. Bizlere desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize ve Bafra Belediyesi Destek Birimi Müdürlüğüne lojistik olarak yardımcı olduğu için teşekkür ederim" dedi.