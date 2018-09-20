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Bafra Umut Derneğinden eğitime destek

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Umut Derneği 200 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Umut Derneği 200 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.


Bafra Umut Derneği 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla birlikte 200 öğrenciye eğitim desteği yaptı. Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, ”Derneğimiz kurulduğu günden beri eğitime destek olmaya devam ediyor. Bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize forma, ayakkabı ve kırtasiye türünde malzemeleri dağıtarak yardımcı olmaya çalıştık. Bu yardımları dağıtmamızda destek olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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