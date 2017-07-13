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13 Temmuz 2017 10:06

Bafra ve 19 Mayıs’a 5 milyon liralık içme suyu yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin kırsal mahallelerindeki içme suyu sorununu çözeceklerini söyledi.

Bafra ve 19 Mayıs’a 5 milyon liralık içme suyu yatırımı

13 Temmuz 2017 10:06


SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu yaptığı açıklamada, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin, muhtelif bölge, cadde ve mahallelerinde içme suyu inşaatı projesinin 5 milyon liraya mal olacağını belirtti.


Bu proje kapsamında Bafra ve 19 Mayıs ilçesinde 100 kilometre içme suyu hattı döşeneceğine dikkat çeken Kamil Demircioğlu, “Bafra ilçesinde Çulha Koca ve Dikencik Mahalleleri ile 19 Mayıs ilçesinde Karagöl ve Düzköy Mahallelerinde proje başlangıcından bu yana 80 kilometre içme suyu hattı döşendi. Proje tamamlandığında kırsal kesimindeki bu mahallelerin içme suyu sorunu çözüme kavuşacak” dedi.


Bafra ve 19 Mayıs ilçelerindeki içme suyu projesine 23 Kasım 2016 tarihinde başlandıklarını hatırlatan Demircioğlu, şunları söyledi: “Bafra ilçesinde Çulha Koca ve Dikencik Mahalleleri ile 19 Mayıs ilçesinde Karagöl ve Düzköy Mahallelerinin içme suyu hattı ve depo inşaatı çalışmaları yoğun tempo da devam ediyor. Bu projenin 18 Aralık 2017 tarihinde tamamlaması hedefleniyor.”


SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Cihan Güller ise proje kapsamında 3 adet 30 metreküp, 4 adet 50 metreküp ve 1 adet 100 metreküp kapasiteli olmak üzere toplamda 8 adet içme suyu deposu ile 3 adet terfi binası yapılacağı kaydetti.


Öte yandan proje kontrolörleri Çevre Mühendisi Eyüp Hacıismailoğlu ile İnşaat Teknikeri Hasan Yalnız, içme suyu hatları ve depo inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.




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