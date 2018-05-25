Bafra ve Alaçam MYO’da mezuniyet heyecanı

250 öğrencinin mezun olduğu Bafra MYO’nun töreni, Ali Kale Turistik Tesislerinde yapıldı. Mezun öğrencileri temsilen bir teşekkür konuşması yapan Sinan Nar’ın ardından söz alan Bafra MYO Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Çırak, Bafra MYO’nun bölümleri ve akademik kadrosu hakkında bilgi vererek, "Rektörlüğümüzün desteğiyle ve bölgemizin ihtiyaçları göz önüne alınarak okulumuzda Özel Güvenlik ve Koruma Programı açıldı. Akademik personel tahsisi tamamlandığında bu programa yeni öğrenci alınmaya başlanacak. Amacımız öğrenci sayımızı yükseltmek ve eğitim kalitemizi dünya standartlarının üstüne çıkarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle fikri hür, vicdanı hür bireyler olmanızı temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Türkel: "Diplomalarınız hayırlı uğurlu olsun"

Bafra MYO’nun, Bafra’nın ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun bölümlere sahip olduğunu belirten Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Bir kısmınız tahsiline devam edecek, bir kısmınızsa iş hayatına atılacak. Yolunuza nasıl devam ederseniz edin, kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Eleştirel düşünmekten, sorgulamaktan çekinmeyin. Vatanınıza ve milletinize hayırlı evlatlar olun. Diplomalarınız hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kuran: "Bafra MYO üniversitemizin köklü okullarından"

43 yıllık bir üniversite olan OMÜ’nün köklü okullarından birinin de Bafra MYO olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Dolayısıyla akademik kadro olarak da en güçlü kurumlarımızdan biri Bafra MYO. Bu nedenle akademik çalışmaların kalitesi açısından çok değerli bir okulumuz var ve bununla gurur duyuyoruz. Yılmadan başarılı olmak için, kendinize, ailenize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı yerine getirmek adına burada aldığınız eğitim sizin için bir anahtar olacaktır. Sizler yarından itibaren toplumun refahının gelişmesinden de sorumlusunuz. Bunu başaracağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Hediye ve başarı belgesi takdimiyle devam eden mezuniyet töreninde okul birincisi Emirhan Birinci’ye hediye ve başarı belgesini Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, okul ikincisi Gizemnur Varoğlu’na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, okul üçüncüsü Kevser Erbey’e ise Bafra MYO Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Çırak takdim etti.

Alaçam MYO’da mezuniyet heyecanı

350 öğrencinin mezunun olduğu Alaçam MYO’nun töreni, Alaçam Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Alaçam MYO’yu birincilikle bitiren Bilal Burak Takinci’nin yaptığı teşekkür konuşmasının ardından söz alan Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Alaçam MYO’nun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Okulumuz iyi planlanmış, stratejik bölümlere sahip, Üniversitemizin en iyi MYO’larından biri haline geldi. Akademik anlamda her zaman ilk 20’nin içerisinde olan köklü bir üniversiteden mezun olduğunuzu da hiçbir zaman unutmayınız."

Alaçam MYO’ya yeni bölüm önerisi

Alaçam’da 136 adet tarihi bina bulunduğunu belirten Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, "Bu binaların restore edilerek Alaçam’a kazandırılması için Alaçam MYO’ya ‘restorasyon teknikerliği’ adı altında yeni bir bölüm açılması için çabalarımız olacak. Bu konuda Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’ın da desteği var. Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip ilçemizi, bu binaların onarımıyla Safranbolu örneğinde olduğu gibi turizm merkezi haline getirebiliriz" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da mezun öğrencilere, okulda aldıkları eğitimle yetinmeden kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar’ın önerdiği bölümle ilgili teklif, önlerine geldiğinde belirli kriterler doğrultusunda değerlendireceklerini ifade eden Mehmet Kuran sözlerinin devamında şunları söyledi: "Alaçam MYO, kuruluşundan bu zamana çok hızlı gelişti. Yerel dinamikler daha aktif da kullanılırsa daha da hızlı gelişecektir. Bizim amacımız, gönlümüzden geçen budur. Sonuçta eğitim kurumumuzu daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Bundan sonra kendi sorumluluklarınızın yanında, ailenize ve ülkenize olan sorumluluğu da taşıyacaksınız. Sizi yetiştiren öğretim elemanı arkadaşlarıma ve en çok da velilere verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Bugün değerli velilerimiz için de gurur günü."

Konuşmaların ardından Okul birincisi Bilal Burak Takinci’ye hediye ve başarı belgesini Mehmet Kuran, okul ikincisi Yakup Karaoğlu’na Hadi Uyar, okul üçüncüsü Ahmet Böke’ye ise Kürşat Demiryürek verdi.