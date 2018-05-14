"Bafra zembili" Ankara’da ilgi odağı oldu

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Ankara Güvercinlik Tesislerinde düzenlenen "TMO’nun 80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri"nde Samsun standında "Bafra zembili" de sergilendi.

Bafra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Bafra Belediyesi, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Tahıl Birliğinin ASİYAD Başkanı Osman Yılmaz’ın katılımda bulunduğu Samsun standında Büyükşehir ve Samsun TMO‘nun vitrininde coğrafi işaret alan "Bafra zembili" yerini aldı.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin yaptığı açıklamada, "Hedef kitlemizin işsiz ev kadınlarının olduğu ‘Bafrasta Projesi‘ adım adım ilerliyor. Bafra İŞKUR Müdürlüğü, Bafra Halk Eğitim Merkezi ve Bafra Umut Derneği işbirliğiyle açmış olduğumuz ‘Zembil Örme Kursu’yla 20 işsiz ev kadınımız cep harçlığı olarak ödenen ücretle meslek edindiler. Pazar araştırmalarımız devam etmekte. Amacımız pazar konusunda destek bularak kadınlarımızın aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak. Coğrafi işaret alan Bafra zembilini güncel tutarak bölgemizde gelir kapısı haline getirerek ve geliştirerek korumak" dedi.