Bafra’da “1. Çocuk ve Çevre Şenliği”

Çocuk ve Çevre Şenliği” düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte TEMA’nın kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren TEMA Bafra Gönüllü Temsilcisi Süleyman Özata, “Birlikte yaşanabilir adil ve sürdürülebilir şehirler kurmalıyız. Gerekli sosyal ve fiziksel alt yapıya yatırım yapmalıyız. Şehirlerimizi anlık görüntülerden çıkarıp, yarının sürdürülebilir küresel şehir vizyonuna doğru yol aldırmalıyız” dedi.

Programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Teknolojinin ilerlemesi, endüstrinin gelişmesiyle birlikte çevre koruyuculuğu, çevre kirliliği ayrı bir şeklide ele alınması gereken bir mesele haline gelmeye başladı. Çok daha konuşmaya başladık. Artık buna daha çok dikkat çekerek bu konuda çözülmesi yolunda gelişmeler olacaktır. Çevre kirliliği sadece bizim ülkemizde değil dünya gündemde. TEMA Vakfı’nın bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Biz de zaman zaman belediye olarak katkılar sağlamaya çalışıyoruz, bununda devamı olacaktır” diye konuştu.

Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, “Dünyanın büyüklüğü karşısında geçmişte inanların dünyanın kirlenebileceği, denizlerin, suların, toprağın, havanın kirleneceği kimsenin aklına gelmedi. Özellikle 18. yüzyılda makinenin icadıyla ve ısı sıcaklıklarının kullanımıyla insanlar hoyratça tabiatı kirletti. Günümüzde neredeyse uzaydan dahi tabiattaki bozulma görülecek hale geldi. Bugün havamız temiz değil. Denizlerimiz her yerde denize girilebilecek özellikte değil. Türkiye’de hala tehlike sınırında değiliz ama bazı büyük şehirlerde insanlar maskelerle dolaşıyor. Çevre bizim için miras değil bir emanettir. Ormanlarımızı, suyumuzu, şehirlerimizi ve denizlerimizi koruyalım. En azından koruyanlara yardım edelim. Alışverişlerimizde dönüşümlü ürünler tercih edelim. Çocuklarımıza çevre bilincini aşılayalım. Türkiye çöl olmasın kapsamında uzun yıllardır TEMA’mız da çok önemli bir görev ifa ediyor. Son yıllarda orman varlığımız da arttı. Şehirlerimiz yeşilleniyor. Çocuklarımıza çevre duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen maket ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliğe katılanlar öğrenciler tarafında hazırlanan stantları gezmesiyle etkinlik sona erdi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, okul müdürleri, öğretmenle ve öğrenci velileri katıldı.