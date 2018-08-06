Bafra’da 15. Geleneksel Sünnet Şöleni 10 Ağustos’ta

sini bu yıl 10 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak tüm hazırlıkları tamamlayan Bafra Belediyesi, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde yapılacak şölende, cerrahi operasyonları daha önceden bitirilen çocuklar ve aileleri ile bir araya gelecek.

15.Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yıl 50 çocuk sünnet ettirildi. Saat 17.00’de başlayacak sünnet şöleninde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ikramların yanında Başkan Kılıç sünnet olan çocuklara hediyeler takdim edecek.

Sünnet olan çocuklar, aileleri ve konuklarla güzel anlar yaşayacaklarının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “15.sini gerçekleştireceğimiz sünnet şölenimizde bir araya gelerek çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımlarına şahitlik edeceğiz. Belediye olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm halkımızla o güzel günde bir arada olmak en büyük temennimiz” dedi.