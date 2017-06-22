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22 Haziran 2017 18:47

Bafra’da 188 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bafra’da 188 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

22 Haziran 2017 18:47


İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar sonunda ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Şeyhören Mahallesi’nde M. T’nin evinin bahçesinde Hint Keneviri ekili olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda evinin terasında,bahçesinde ve mısır tarlası içerisinde boyları 30 santimetre ile 2 metre civarında 188 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri İlçe Jandarma Asayiş Tim Komutanlığı ekiplerince sökülerek imha edildi. Olayla ilgili M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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