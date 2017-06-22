Bafra’da 188 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar sonunda ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Şeyhören Mahallesi’nde M. T’nin evinin bahçesinde Hint Keneviri ekili olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda evinin terasında,bahçesinde ve mısır tarlası içerisinde boyları 30 santimetre ile 2 metre civarında 188 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri İlçe Jandarma Asayiş Tim Komutanlığı ekiplerince sökülerek imha edildi. Olayla ilgili M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.