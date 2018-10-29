Bafra'da Cumhuriyet kutlamasında Başkan Şahin'e büyük ilgi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni' coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Gazipaşa Mahallesi meydanında yapılan kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şölene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i havai fişek ve davul zurna eşliğinde karşılayan vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şölen'inde Gazipaşa Muhtarı İrfan Varol yaptığı açılış konuşmasında,”Mustafa Kemal'in adını taşıyan bu mahalle yürüdüğü yolda ve gösterdiği ilkelerde yürümektedir. Bu anlamlı günü coşku ve büyük bir mutlulukla kutlamanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Avukat Ahmet Aydın da, "Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş ülke olmakta Layik, demokratik, Cumhuriyet rejimiyle katettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “95 yıl önce Gazi Mustafa Atatürk tarafından kurulan ve ilan edilen Cumhuriyetimiz bugüne kadar milletimizin iradesiyle , ona sahip çıkmasıyla bugünlere kadar geldi.Bundan sonrada bizler hep beraber Cumhuriyetimizi yaşatmak için bunun mücadelesini vereceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra Musiki Cemiyeti Türk Halk Müziği korosu tarafından verilen konserin ardından vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin davul zurna eşliğinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.Başkan Şahin'de vatandaşlara eşlik ederek halay çekti.

Etkinliğe, Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ,daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.