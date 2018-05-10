Bafra’da engelliler için farkındalık yürüyüşü

Askerlik Şubesi önünden toplanan engelli vatandaşlar ve onlara destek veren öğrenciler oluşturdukları kortejle Gençlik Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği Başkanı Mahmut Özkök tarafından yapıldı.

Bafra Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin ise yaptığı konuşmada, “Çeşitli faktörlere bağlı olarak doğum, trafik kazası, terör olayları ve hastalıklar gibi nedenlerle hayatı kısıtlanan bu kardeşlerimizin sorunu sadece kendilerinin değil, aynı zamanda ailesinin, çevresinin hatta tüm insanların sorunudur. Bu sorunun çözümü noktasında öncelikle kamu ile birlikte yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplumumuzda her bireyin yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır” dedi.

“Hayatta herkesin engelli olma ihtimali var”

Kaymakam Ali Fuat Türkel de konuşmasında, “Hastalık dışında en çok engellilik hali maalesef Türkiye’de trafik kazaları. Engelli olmak doğuştan olabiliyor. Daha sonra yanlış bir tedaviden olabiliyor. Trafik kazası dolayısıyla insanlarımız engelli hale gelebiliyor. Ya da ileri derece yaşlılıkta bir engellilik hali olabiliyor. Dolayısıyla hayatta herkesin engelli olma ihtimali var. Artık yollarımızın olduğu kadar binalarımızın da engellilere uygun hale getirmemiz gerekiyor. Gönül arzu ediyor ki toplumda engellilik azalmış olsun. Bunun içinde özellikle ailelere bakımlarında, yetiştirmelerinde koruyucu sağlık hizmetlerine çok önem verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okullar arasında düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Çamur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.