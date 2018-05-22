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22 Mayıs 2018 08:31

Bafra’da evden televizyon çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evden bin 800 lira değerinde televizyon çalındı.

Bafra’da evden televizyon çalındı

22 Mayıs 2018 08:31


Kavakpınar Mahallesi Samsun-Sinop karayolu üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında oturan fırın işçisi Recep T. , sabah saat 10.00’da iş yerine gitti. Gece 00.00’da işten çıkan Recep T. evine geldiğinde kapının kilidinin kırık olduğunu gördü. İçeri girip kontrol ettiğinde yeni aldığı 107 ekran televizyonun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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