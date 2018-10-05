Bafra'da fırsatçılara geçit yok

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri son günlerde gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uyarılarda bulunduğu stokçular ve fiyatlarda hileli yönlendirmelere karşı işi sıkı tutuyor.

Zabıta ekipleri şehir merkezinde bulunan market ve bakkallarda denetimlerde bulunarak, ürünlerin satış reyonunda farklı, kasada ise farklı fiyat uygulanıp uygulanmadığını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili olarak belediyelere verdiği "İşi sıkı tutun" talimatının ardından, Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimleri arttırdı.

Bafra ilçesindeki süpermarketler başta olmak üzere alışveriş yerlerini kontrol eden zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde denetimler sonucu tespit edilen fiyatlarda hileli yönlendirme yapanlar ve stokçular, Tüketicinin Korunması hakkında 6502 sayılı Kanun'un 6. maddesi gereğince işlem yapılacak. İlgili kanunun 78.maddesine göre idari yaptırımın valilik tarafından yapılacağının altı çizildi.

İlçede yapılan kontrollerde şimdiye kadar her hangi bir hileli fiyat uygulaması ile karşılaşmayan ekipler söz konusu denetimleri ilçe merkez ve dış mahalleler de sürdürecek.

Başkan Kılıç: “İşi sıkı tutuyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ülkemizin değişik yerlerinde üzülerek takip ettiğimiz fiyat ve stok kurnazlığına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın 'İşi sıkı tutun' talimatının ardından denetimlerimiz artarak devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da bu konuda tespit ettikleri iş yerlerini ilgili iletişim noktalarımızdan bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Bafra'da vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde eden iş yerleri ile ilgili gerekli bütün hukuki işlem yapılacak" dedi.