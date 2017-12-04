Bafra’da Geleneksel Özel Çocuklar Spor Şenliği

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, özel eğitim kurumları öğretmen ve öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.

Bafra’da faaliyet gösteren dört özel okulunda destek verdiği Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü önderliğinde yeni spor salonunda düzenlenen “Geleneksel Özel Çocuklar Spor Şenliği" coşku içinde geçti.

Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Dursun Dündar, "Kulübümüz özel eğitim alanında tüm bireylerine engelsiz olarak eğitim almaları ve sportif etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünce yürüttüğümüz ’Hayallerimiz Engelsiz Projesi’ ile 3 yıldır yüzme ve masa tenisi ağırlıklı olmak üzere sporun çeşitli alanlarında devam etmektedir" dedi.

Özel öğrenciler arasında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından madalyaları ve katılım belgeleri verildi. Ödüllerinin verilmesinin ardından öğrenciler salonda kurulan çeşitli spor etkinlik alanlarında gönüllerince eğlendi.