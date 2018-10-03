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Bafra'da gelişigüzel moloz atanlara müsamaha yok

Bafra Belediyesi, yol kenarlarına, kaldırımlara, ormanlık ve yeşil alanlara gelişigüzel moloz dökenlere karşı yeni mücadele başlattı.


Belediye yetkilileri kaçak dökümün devam ettiğine dikkat çekip cezaları hatırlattı. Bu noktada şehir içine moloz döken vatandaş, Bafra Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanıp, döktüğü alandaki inşaat atıklarını bulunduğu alandan aldırılıp belediyece belirlenen moloz atma noktasına götürmesi sağlandı. Şehir merkezinde benzer sorunların sık sık yaşandığını ifade eden belediye yetkilileri, benzer olaylara müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek kanuni yaptırımların uygulanacağını belirtiler.


İnşaat sektörünün yoğun olarak yaşandığı ilçede Bafra Belediyesi moloz atma alanı olarak mezbaha yolu üzerinde Ada mevkisi eski çöp alanını belirlemiş ve söz konusu atıkların bu alana boşaltılmasını istemişti.

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