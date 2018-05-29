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29 Mayıs 2018 13:37

Bafra’da girişimci adayları sertifikalarını aldı

Samsun KOSGEB Müdürlüğü ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılanlar sertifikalarını aldı.

Bafra’da girişimci adayları sertifikalarını aldı

29 Mayıs 2018 13:37


Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen belge törenine sertifikalarını alan kursiyerlerle iş planı hazırlama ve mülakat ile ilgili konularda bilgiler aktaran Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, “Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, almaya hak kazandıkları girişimcilik sertifikaları ile KOSGEB’e iş planlarını sunacak ve kurmayı planladığınız işle ilgili destek talebinde bulunacaksınız. Kurula sunduğunuz projelerde gerçekçi ve samimi olmanız çok önemlidir. Sertifikalarını alacak kursiyerlerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.


KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu ise, “Bugün tören sonrası alacağınız girişimcilik sertifikalarınızın öncelikle size, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girişimci adaylarımızın hayata geçirmek istedikleri iş fikirleri ile ilgili pazar araştırmaları yapmaları yaparak rakiplerini analiz etmelerini, girecekleri sektördeki ihtiyaçları analiz etmelerini ve en önemlisi ise yenilikçi olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.


Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar da, “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifikalarınızı almaya hak kazandınız. Bundan sonra ki süreçte iş planlarınızı hazırlayarak destek programına başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. Hayalinizde ki iş fikrini gerçekleştirirken siz değerli girişimcilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Almış olduğunuz girişimcilik belgeleri ile gerçekleştireceğiniz iş fikirlerinin bölgemize, size ve ailenize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından girişimcilik belgeleri törenle kursiyerlere takdim edildi.




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