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23 Aralık 2017 11:11

Bafra’da huzur operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde, "Türkiye Huzur-8" uygulaması kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

Bafra’da huzur operasyonu

23 Aralık 2017 11:11


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi. Halka açık mekanlarda ve eğlence yerlerinde yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda güvenlik görevlisi yer aldı. Şiddetli yağmura rağmen iki etap halinde yapılan uygulamaların 1. etap sabit nokta uygulamasında 95 araç kontrol edildi. 6 araca 776 lira ceza uygulaması kesilirken, 2 araç trafikten men edildi. 2. etap umuma açık alanlarda yapılan uygulamalarda 420 şahıs GBT sorgulamasından geçirildi, 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 yabancı şahıs ise vize ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.




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