Bafra'da ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde sosyal proje kapsamında hayvan sevgisini aşılamak için ilkokul öğrencilerine, hayvanseverler tarafından kedi maması dağıtıldı.

Bafra Hayvanları Koruma Derneği üyeleri Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda hayvan sevgisini aşılamak için sokak hayvanlarını beslemeleri ve hayvan sevgisini kazanmaları için öğrencilere mama dağıttı. Öğrencilerden, yaşadıkları sokaktaki hayvanların bu mamalarla beslemeleri istendi.

Dernek yöneticisi haydar Aksu, “Mamaları kendi bölgenizde, sokağınızda gördüğünüz sokak hayvanlarına vermenizi ve onlarla tanışmanız için veriyoruz. Okul çıkışından sonra ailenizden izin almadan dağıtmıyoruz. Ailenize söylüyorsunuz, okulda böyle bir etkinlik oldu. Bize dernekten geldiler, okul müdürümüzün izniyle mamaları dağıttılar. Bize izin verirseniz cumartesi veya pazar günü sokağımızdaki bizimle beraber yaşayan sokak hayvanlarına bunu dağıtmak istiyoruz diyelim. Ailenizden izin almadan olmasın” dedi.

Bafra Hayvanları Koruma Derneği üyeleri 4. sınıf öğrencilerine hayvanları beslemeleri için mama dağıtırken bir yandan da yanlarında getirdikleri minik köpeği öğrencilere sevdirerek onlara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştılar.

Okul Müdürü Erdinç Ateş, “Sosyal proje kapsamında okulumuzda düzenlenen hayvanlarla ilgili etkinliğe teşrif eden hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda bizi destekleyen Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin hayvan sevgisi konusunda ki bilincini geliştirdikleri için bu çalışmalara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha yoğun olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Zebur Deniz, “Bugün hayvanseverler olarak 4. sınıf öğrencilerimize kedi mamaları dağıttık. Bunun devamını da getireceğimizi umuyorum. Çalışmalarımızda tüm Bafra'dan destek bekliyoruz. Bizim gibi gönüllülere destek versinler. Bizler de devamını getirelim. Sokakta hayvanlarımız aç, susuz, yaralı, bereli kalmasın. Hepsini koruyalım. Bugün yavru köpeğimizi çocuklarımıza tek tek sevdirerek küçükten büyüğe doğru hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz” Şeklinde konuştu.