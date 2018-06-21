Bafra’da İmar Barışı anlatıldı

Belediye Kültür Merkezinde yapılan toplantıya katılan, Bafra, Alaçam ve Yakakent mahalle muhtarlarına İmar Barışı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. İmar Barışı’nın kapsamını anlatan slayt gösterimiyle başlayan toplantıda kanundan faydalanmak isteyen kişilerin E-Devlet sistemi üzerinden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden veya ilçelerde tapu müdürlüklerine giderek müracaat edilebileceği, yapılan başvuruların ise E-Devlet üzerinden takip edilebileceği belirtildi. 8 Haziran’da başlayan müracaatların, 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden yetkililer, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin de 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabileceğini belirtti.

İmar Barışı hakkında bilgilendirme yapan Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Ender Değirmencioğlu, “Türkiye genelinde imara aykırı yaklaşık 13 milyon bağımsız birim sahibinin devletle ihtilaflı durumda olduğu ve bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşların oturduğu bilinmektedir. Vatandaşlar ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açıyordu. Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştiremiyorlardı. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğalgaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmak zorunda kalıyorlardı. Konut ve iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmiyor ya da değerinin çok altında işlem görüyor, ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilmiyordu. İmar Barışı ile vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı bu durumlarını ortadan kaldırarak, imara aykırılığı ve mülkiyet sorununu çözmek amaçlanmıştır. İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek, kat mülkiyeti kurulabilecek. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal veya kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır” dedi.

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabileceğini dile getiren Değirmenci, "Yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra toplantıya soru-cevap şeklinde devam edildi. Programa ayrıca Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Yakakent Kaymakamı Selin Sarı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye personeli ve muhtarlar katıldı.