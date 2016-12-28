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28 Aralık 2016 17:54

Bafra’da kariyer günü toplantısı

Bafra’da kariyer günü toplantısı

28 Aralık 2016 17:54

Samsun Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezince hazırlanan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu “Gencim, Enerjiğim, Nitelikliyim, Çalışkanım İstihdamım Zenginliktir , (GENCİZ )” projesinin kariyer günü toplantısı yapıldı.
Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından uygulanmakta olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı çerçevesinde hazırlanan olduğu GENCİZ projesi bilgilendirme toplantısı Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğlu, “Merkezimizce birçok proje yürütülmektedir. Bunlar Emperyal projesi - AB projeleri kapsamında ’GENCİZ’ projesini yürütmekteyiz. Merkezimizde Avrupa Birliği projelerinin dışında gönüllülük projeleri yürütülmektedir. Kardeş okul projemiz kapsamında da ihtiyacı olan okullarımıza elektrik, sıhhi tesisat, kaynakçılık, saç bakımı ve kesimi, plastik pencere vb bakım onarım hizmetleri götürmekteyiz. Bu projemiz okullarımızdan talep geldikçe, sürekli devam etmektedir. Yeni meslek öğrenmek isteyen ve mesleğine yön vermek isteyen gençlerden oluşan hedef kitle için rol model olabilecek kişilerle öğrencileri buluşturmak çok önemli” dedi.
Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, “Öğrenci kardeşlerim, lütfen hangi konuda olursa olsun yılmayın. Hiç bir engel sizi yıldırmasın” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından kendi işlerinde başarılı olmuş Nezahet Şahin ve Mehmet Kurt başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundular. Toplantı plaket töreni ile son buldu.
Toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Kurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



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