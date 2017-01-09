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09 Ocak 2017 19:33

Bafra’da kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Bafra’da kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

09 Ocak 2017 19:33

Samsun’un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi’nde meydana gelen olayda M. Ş., H.D. ve
C.D. isimli şahıslarla Onur B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Onur B., 112 Acil ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay sonrası kaçan şüphelilerden M.Ş. ve C.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.D. ise polis tarafından aranıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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