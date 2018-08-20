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20 Ağustos 2018 13:05

Bafra’da kaybolan genç ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde arkadaşı ile gezmeye giden ve geceden bu yana kayıp olan 23 yaşındaki şahıs ölü bulundu.

Bafra’da kaybolan genç ölü bulundu

20 Ağustos 2018 13:05


İddiaya göre, İsa Yavuz (23), dün gece bir arkadaşıyla motosiklete binerek Organize Sanayi Bölgesi Kızılırmak Seddesi’ne gitti. Gençlerin burada alkol ve uyuşturucu aldıkları ileri sürüldü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen arkadaşı, İsa Yavuz’u bırakıp evine gitti.


Gece yoldan geçen bir vatandaş, motosikleti fark etti ve çevrede kimseyi göremeyince 155’i aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede uyuşturucu içmede kullanılan kova ile alkol şişeleri buldu.


Geceden bu yana kayıp olan İsa Yavuz’u bulmak için Samsun Sahil Güvenlik DEGAK-1 ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli ’Kurbağa Adamlar’ ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Kaybolan genci bulmak için hem karada hem de Kızılırmak’ta çalışma başlatıldı.


Yapılan arama çalışmalarında saat 13.00 sıralarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. İsa Yavuz, Kızılırmak’ta sazlıklar arasında ölü bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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