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22 Aralık 2017 23:41

Bafra’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bafra’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

22 Aralık 2017 23:41


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tofaş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Şevket Cömert’in (21) kullandığı 55 JA 409 plakalı otomobil önce önünde bulunan Ömer Nutuk (63) idaresindeki 06 EB 783 plakalı kamyonet, daha sonra Suat Öztürk (28) idaresindeki 57 EF 637 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Melih Şevket Cömert, Ömer Nutuk ve 55 JA 409 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan Cemal Can (20) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Melih Şevket Cömert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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