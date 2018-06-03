Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 23:49

Bafra’da kaza: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bafra’da kaza: 5 yaralı

03 Haziran 2018 23:49


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 61 AN 022 plakalı otomobil, Sürmeli Kavşağı’ndan Bafra istikametine dönüş yapan Dursun Deniz’in kullandığı 55 YF 649 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 YF 649 plakalı araç yoldan çıkarak ters döndü. Kazada ters dönen araç sürücüsü Dursun Deniz ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma, Aslı, Feride ve Figen Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç