Bafra'da Kızılay ve Lösemili Çocuklar Haftası kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde “Kızılay ve Lösemili Çocuklar Haftası” münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

LÖSEV Samsun Temsilcisi Erol Korkmaz ve Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak için okul önünde toplanarak Bafra Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe yürüyerek geldiler. Kültür Merkezinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, etkinliğe katılanlara organ nakli hakkında bilgiler verdi.

LÖSEV Samsun Temsilcisi Erol Korkmaz, “Bafra'da da tüm lösemili çocuklar için LÖSEV köyü oluşturmak istiyoruz. Bunun için bir yer verilmesini talep gediyoruz. Türkiye'deki bütün lösemili çocuklar buraya gelip Bafra'yı tanıyacak, Samsun'u tanıyacaklar” dedi. Korkmaz ayrıca, sokaklarda lösemili çocuklar için yardım toplayanlara itibar edilmemesini istedi.

Salı ve perşembe günleri Bafra Kan Bağışı Merkezinde bağışçılardan kan alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılay Bafra Şube Başkanı Osman Genç, “Hayatımızda kan vermenin yanı sıra hücre bağışçısı olmak, organ bağışçısı olmak, kan bağışçısı ve organ bağışında duyarlı olmak aciliyet kapıyı çalmadan bir şeyin aciliyetini bilmek gerekir. Bu duyarlılığı taşımak ve yaygınlaştırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bir ünite kanın bir insanın kurtarılmasına sebep olduğu kadar organ naklinde de bir insanın organlarının birçok insanı kurtarabildiğini vurguladı.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, “Bizim ülkemizde maalesef organ bağışı az. Ne kadar uğraşsak da istediğimiz sayıya ulaşamıyoruz. Kanun olmadan, zorlama olmadan yani her şeyi son güne bıraktığımız için onu da son güne bırakıyoruz ama hayat uzamıyor. Onun için organ nakli konusunda beklemeye gerek yok. Ülkemizde organ nakli bekleyen çok hastamız var. Bafra'da lösemili çocuklar için bir tatil köyünün olması konusunda eğer uygun bir arazi varsa biz olumlu olarak destek veririz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, düzenli kan bağışçılarına madalya ve plaketleri verildi. Kültür Merkezi salonunda Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi eşliğinde etkinliğe katılanlar, organ bağışı, Kızılay ve LÖSEV'e siz de bir el uzatın panosuna, boyaya batırdıkları elleri ile farkındalık oluşturdular. Etkinlik belediye önünde yapılan ikramla son buldu.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, siyasi parti başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, lösemili çocuklar ve aileleri ile öğrenciler katıldı.