Bafra'da Kızılırmak Deltası saha ziyaretleri görüşüldü

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin UNESCO adaylık süreci açısından önemli bir aşama olan saha ziyareti kapsamında değerlendirme toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Kızılırmak Deltası'nın önemi, koruma faaliyetleri, bölgede kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, bölgenin anlam ve önemini vurgularken özellikle Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk 100 günlük acil eylem planında Kızılırmak Deltası'nın UNESCO adaylık sürecinin de yer almasının çok önemli olduğunu, tüm çalışmalarımızı yöre halkını da mağdur etmeden alanı korumak üzerine yürütüldüğünü dile getirdi.

Toplantıyı 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanı Naomi Doak, Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, SAMKUŞ Birlik Müdürü İsmail Mutlu, DSİ Şube Müdürü Berati Özkan, Uzmanlar Prof. Dr. Zeki Kaya, Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ve Özden Sağlam katıldı.