Bafra’da “Mesleki ve Teknik Okullar Tanıtım Sergisi” açıldı

İlçe milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hüseyin Karamahmutoğlu Gençlik Merkezi bahçesinde 7 okul tarafından ”Mesleki ve Teknik Okullar Tanıtım Sergisi” düzenlendi. Okulların 8. sınıf öğrencilerine tanıtımını amaçlayan sergi Kaymakam Ali Fuat Türkel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından açıldı.

Mesleki ve teknik okullar tarafından ayrı ayrı oluşturulan satanları gezen Kaymakam Türkel ve 8. sınıf öğrencilerine, görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından okulların tanıtımı yapıldı. Sergide Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri sergiye katılan davetlilerin kan şekeri ve tansiyon ölçümünü yaparak sağlık hizmeti verdi.