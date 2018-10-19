Bafra'da Muhtarlar Günü kutlandı

Bafra'da 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kulandı.

Kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene tüm mahalle muhtarlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır'ın Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile son buldu. Bafra'nın muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra onurlarına verilen yemekte yeniden bir araya geldiler.

Alparslan Türkeş parkı Sosyal Tesislerinde, gerçekleştirilen organizasyona; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Ak Parti Bafra İlçe Başkan vekili Abdullah Yıldırım, Ak Parti Bafra İlçe Başkan Yardımcısı Nami Baş Bafra Müftüsü Necmettin Kayar ve Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır'ın yanı sıra merkez ve dış mahalle muhtarları katıldı.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır, “Muhtarlar İçinde bulunduğumuz ortamda kamu hizmeti yaparak hem sevinçte hem de hüzünde halkının yanında ve hizmetindedir” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizi birlikte yönetmekten onur duyduğum muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum. Halkımıza hizmet etme gayesinde muhtarlarımızla daima birlikte hareket etme düşüncemiz bundan önceki süreçte olduğu gibi undan sonra da devam edecek. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek istişare toplantılarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcal ise, “Devletimiz ve kurumları ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, demokrasinin yerel düzeydeki ilk basamağı olan köklü muhtarlık teşkilatımız, en ücra mahallelerde yaşanan çeşitli sorunların, hizmet taleplerinin ve idareden beklentilerin merkeze iletimi noktasında şüphesiz en etkili mercidir. Günden güne geliştirilen muhtarlık müessesemiz ve çağın gerekleriyle donatılan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın hizmet alma hakları yanında, kamuda yürütmek istedikleri bireysel iş ve işlemlerinde de hatırı sayılır yol göstericilerdir” ifadelerini kullandı.