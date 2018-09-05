Bafra’da narkotim kuruldu

Uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla Asayiş Büro Amirliğinin yeni binasında göreve başlayan narkotim ekiplerinin amacının, yapılan doğru analizlerle suçun odağı haline gelen bölge, mahalle, sokak, okul önü, çevresi ve alanların tespit edilerek bu bölgelerde yürütülen polisiye tedbirlere ilave olarak narkotik polisinin sokaktaki etkinliğini artırmak ve buraları ıslah etmek olduğu bildirildi. Narkotim ekipleri, herhangi bir ihbar durumunda anında baskın yapabilecek. Ayrıca narkotimler diğer polislere oranla silah kullanımında daha serbest olacak. Operasyon sırasında can güvenliğini tehlikeye atan bir durum görüldüğünde silahını kullanabilecek.

Okul içi ve çevresinde denetim

Eskiden sadece okul içini kontrol eden sivil polisin yerine uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle daha etkin mücadele edilebilmesi için özel olarak yetiştirilmiş Narkotimler görev yapacak. Bu tim sadece okul içini değil çevresini de gözetim altında tutacak.

Emniyette bina yeri değişimi

Bafra Belediyesi karşısında faaliyetlerini yürüten Asayiş Büro Amirliği, İshaklı Mahallesi’nde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği binasına taşındı. Trafik Denetleme Büro Amirliği de, Asayiş Büro Amirliği tarafından boşaltılan belediye karşısındaki binaya taşındı.