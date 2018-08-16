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16 Ağustos 2018 21:44

Bafra’da nefes kesen kovalamaca

Samsun’un Bafra ilçesinde nefes kesen kovalamaca sonucunda, Kırıkkale polisi tarafından aranan şahıs yakalandı.

Bafra’da nefes kesen kovalamaca

16 Ağustos 2018 21:44


Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan 55 JP 699 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu yönünde ihbarı değerlendiren Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop yolunu keserek aracı beklemeye başladı. Tofaş Kavşağı’nda polis ekiplerini fark eden araç sürücüsü H.B., Emirefendi 2. Sokağa girerek Okul 2. Sokak’ta aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler şahsı takibe aldı. Polis, nefes kesen kovalamaca sonunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın terk edip kaçtığı otomobil de gerekli aramaların yapılması için çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. H.B.’nin Kırıkkale İnfaz Büroca arandığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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