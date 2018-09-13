Bafra'da öğretmenlere verilen eğitim semineri sona erdi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde öğretmenlere yönelik verilen ‘Trafik Eğitim Semineri' sona erdi.

Müftülük Konferans Salonunda yaşam için kısa bir mola sloganı başlığı altında İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Çakmak ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi Mustafa Karaca tarafından, ilçe merkezinde resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik verilen trafik eğitimleri sona erdi. İlçe genelinde görevli bin 562 öğretmene seminer verildi. Seminerde emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali ve makas atma ile okul servis araçları konuları üzerinde durularak broşür dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük icraat programı kapsamında İçişleri Bakanlığı trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda farkındalığın artırılması ve alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.