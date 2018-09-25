Bafra'da okul bahçeleri temizleniyor

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrencilerin daha temiz bir çevrede okullarından istifade edebilmeleri amacıyla ilçe genelinde tüm okullarda çevre temizliği başlatan Bafra Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda köklü bir temizlik yaptı. Bafra Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, temizlik araçları ve çim biçme makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda okul bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik yapıldı. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede gerçekleştirmeleri amaçlanıyor. İlçe genelindeki benzer temizlik çalışmaları sürecek.

Bafra Belediyesi olarak eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu kapsamda yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı şu günlerde ilçemizde eğitim gören öğrencilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalar ile okullarımız yeni eğitim-öğretim dönemine tertemiz bir şekilde girmiş oldu. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" dedi.