Bafra'da Ortak Akıl Buluşmaları

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda Başkan Kılıç, Bafra'da yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Başkan Kılıç, “Ortak Akıl Buluşmalarımızda bugün de Bafra Taksiciler Derneği Yönetimi ve üyelerimiz ile bir araya geldik. Belediyemizce hayata geçirilen hizmetleri kendilerine anlattık. Özellikle otopark uygulamalarımız konusunda kendilerinin gösterdiği hassasiyet bizleri fazlası ile mutlu etti. Bizler tarafından hizmete sunulan her hizmetin farkındalığının çözüm odaklı olması geleceğe yönelik daha fazla hizmet üretmek adına bizlere yol gösteriliyor” dedi.

Otopark hizmeti yerinde bir uygulama olduğunu söyleyen Bafra Taksiciler Derneği Başkanı Adem Aydın, “İlçemizde güzel şeyler oluyor. Başkanımızın bu yöndeki gayretlerini desteklemek bizlerin de görevi. Baframızın trafik alanında yaşadığı sıkışıklığı gidermek noktasında belediyemizce hizmete sunulan otopark hizmetleri tüm kesimlerde olduğu gibi bizleri de mutlu etti. Bu yönde bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar ve birim amirleri de hazır bulundu.