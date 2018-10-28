Bafra'da pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C., Recai C., Ramzan D. ve Ali Osman Ö., Uğur Ş. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Ali Osman Ö.(38) ve Uğur Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Osman Ö., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

İş yerinde olay yeri ekiplerinnin yaptığı incelemede 4 adet boş pompalı tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.