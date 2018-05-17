Bafra’da Ramazan denetimi

İlçe genelinde düzenli olarak devam eden zabıta denetimleri Ramazan ayı münasebetiyle artarak devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konu hakkında bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: “Ramazan ayı nedeniyle unlu mamul üretim ve satışı yapan yerlerde denetimler yapıyoruz. Zabıtamız, temizlik ve gramaja önem vererek halkın sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını idrak etmeleri için azami çaba gösteriyorlar. Yapılan bu kontroller sıkı ve aralıksız bir şekilde devam edecek. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Yaptığımız denetimlerde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere gereken işlemler yapılacaktır. Şartlara uygun ve temizliğe önem veren yani halkımızın sağlığını kendi sağlığı gören tüm işletmelere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”