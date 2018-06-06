Bafra’da Robotik ve Kodlama Festivali

Bafra Kodlama Merkezi Kodla Bafra ekibi tarafından düzenlenen Robotik ve Kodlama Festivali’nin açılışı Samsun Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Katipoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Amaçlarının Bafra’yı kodlama ve robotik çalışmalarda en üst düzeye getirmek olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Bilişim öğretmenlerimizin öncülüğünde yapılan eğitimlerle Bafra olarak kodlama ve robotik çalışmalarda önemli mesafe alındı” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy kodlama çalışmalarının Kodlasam kapsamında il genelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bafra’nın Samsun’un eğitimde marka şehir olma yönündeki çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu belirten Aksoy, “Bugünkü açılış ve festival de bunun göstergesi” şeklinde konuştu.

Açılış, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katlımı gerçekleştirildi. Katılımcılar öğrencilerinin yaptığı çok farklı çalışmalarda oluşan alanı gezdiler.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikle ve yarışmalar düzenlenecek.