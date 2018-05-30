Bafra’da “Sele Sepet Şenlikleri” kutlandı

Şenliklerde çocuklar gönüllerince doyasıya eğlendi.

İlk olarak iftardan sonra çocuklar, Bafra Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı sele sepet top kandillerini yakarak aileleri ile birlikte Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezi önünden 15 Temmuz Şahitler Meydanı’na geldi. Meydanı dolduran kalabalık, çocukları ile birlikte kukla gösterileri, animasyonlar, çeşitli eğlenceler ve sürpriz etkinlikleri izledi. Nasrettin Hoca tarafından dağıtılan mesir macunu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, alandaki çocuklara şeker dağıttı. 6 asırdır düzenlenen kutlamalarla ilgili Başkan Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, "Her geçen gün şenliklerimiz festival haline dönüşmeye başladı. Çocukları sevindirmek, eğlendirmek bu gecenin mana ve önemini ortaya çıkartmak maksadıyla bu tür bir şenlik düzenledik. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Hepinizin malumu bizim yaşlarımızdaki insanlar bilirler sele sepet gelsin de komşularımızı arkadaşlarımızla beraber beşerli onarlı guruplar halinde dolaşsak, kimisinden şeker, kimisinden para, kimisinden lokum alsak diye beklerdik. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Yüzyıllara dayanan tarihimizin derinliklerinden gelen bir kültürümüz. Türkiye’nin hiç bir yerinde böyle bir kültür yok. Her yerin farklı, güzel kültürleri var ama bu da bizim Baframızın apayrı bir kültürü” ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da, "Örf ve adetlerimizden bir tanesi bu. Bu güzel gelenek ve göreneğimizi yaşattığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemiz vasıtasıyla ileri ki nesillere gençlerimize, çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından düzenlenen etkinlikte alanı dolduran çocuklar doyasıya eğlendiler.