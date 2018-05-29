Bafra’da sulama birlikleri DSİ’ye devredildi

Bölge Müdürlüğüne devredildi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman, İşletme ve Bakım Şube Müdürü Selçuk Gül, Bafra Ovası Sulama Proje Müdürü Berati Özkan ve Ziraat Mühendisi Veli Kebapçı eşliğindeki Bafra’ya gelen heyet tarafından Altınkaya Sulama Birliği ve Kızılırmak Sulama Birliğinde devir teslim töreni yapıldı.

Bafra Ovası’nda 9 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birliği ve 18 yıldır Sağ Sahil Altınkaya Sulama Birliğinin devir teslim töreninde DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak tarafından yaptıkları hizmetlerden dolayı Altınkaya Sulama Birliği Başkanı Ali Kadamer ve Kızılırmak Sulama Birliği Başkanı Kemal Nair’e teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Altınkaya Sulama Birliği Başkanı Ali Kadamer, “Baframızın çok değerli çiftçileri ve mesai arkadaşlarım, 2003 yılından beri sürdürmekte olduğum Bafra Ovası Sağ Sahil Altınkaya Sulama Birliği Başkanlığı görevimi, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler nedeni ile bugün itibari ile devretmiş bulunuyorum. Bu 15 yıllık başkanlık görevim sürecinde sevinçlerimizi, hüzünlerimizi paylaşarak iyi ve kötü hep birlikte olduk. Bazen kızdık tartıştık, bazen iyi oldu neşelendik, bazen üzüldük hüzünlendik, bazen duygulandık, bir birimize hakkımız geçmiş olabilir ben helal ediyorum. DSİ tarafından yeni atanan birlik başkanı arkadaşımıza da yeni görevinde başarılar diliyor, bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.