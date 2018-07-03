Bafra’da sünnet şöleni hazırlıkları

Bu yıl hedeflerinin 100 çocuk olduğunu belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Amacımız sünnet olamamış çocuklarımızı tespit etmek ve onların erkekliğe ilk adımlarını atarken yanlarında olmaktır” dedi.

Başkan Kılıç, başvuruların başladığını ve Bafra Devlet Hastanesinde sırayla çocukların sünnet olduğunu belirterek, “Bu gün 10 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını atarak sünnetlerini oldular. Biz de çocuklarımıza hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de hediyeleri vermek istedik” diye konuştu.

Başkan Kılıç, başvuruların 15 Temmuz Pazar günü son bulacağını söyleyerek, “Sünnet şöleni için aileler, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını yaptırıp, form doldurarak istenen belgeleri teslim edecek. Bu vesile ile Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet İsmailoğlu’na, çocuklarımızı sünnetini yapan Opr. Dr. Ömer Faysal Çadır’a ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten sonra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet İsmailoğlu’na ve Opr. Dr. Ömer Faysal Çadır’a hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Plaket takdiminden sonra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet İsmailoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Meclis Üyesi Eyüp Sabri Şahin ve Opr. Dr. Ömer Faysal Çadır ile birlikte sünnet olan çocukları ziyaret etti ve hediyeler verdi.