Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:55

Bafra’da sürücüler ve yolcular uyarıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesinde yoğunlaşan şehirler arası otobüs seferleri nedeniyle trafik polisleri otogarda denetimlerini artırdı.

Bafra’da sürücüler ve yolcular uyarıldı

14 Haziran 2018 13:55


Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro amirliğine bağlı ekipler, Bafra Otogarında kalkışa hazır şehirler arası otobüslere tek tek girerek sürücüler ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Komiser Anıl Zengin ve trafik polisi Mustafa Karaca, sürücülere hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları yönünde ikazda bulunarak, trafik kurallarının önemini anlattı. Ayrıca sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini ifade ettiler.


Ekipler ayrıca otogar içerisine oluşturdukları stantta sinevizyondan "Sürücüler için trafik eğitimi" yayını yaptılar. Otobüs sürücüleri yapılan denetimlerden ve uyarılardan memnun olduklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç