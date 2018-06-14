Bafra’da sürücüler ve yolcular uyarıldı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro amirliğine bağlı ekipler, Bafra Otogarında kalkışa hazır şehirler arası otobüslere tek tek girerek sürücüler ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Komiser Anıl Zengin ve trafik polisi Mustafa Karaca, sürücülere hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları yönünde ikazda bulunarak, trafik kurallarının önemini anlattı. Ayrıca sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini ifade ettiler.

Ekipler ayrıca otogar içerisine oluşturdukları stantta sinevizyondan "Sürücüler için trafik eğitimi" yayını yaptılar. Otobüs sürücüleri yapılan denetimlerden ve uyarılardan memnun olduklarını belirttiler.