Bafra’da Trafik Haftası kutlandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları kapsamında bir AVM’de program düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından trafik standı açıldı.

Düzenlenen programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, trafik kurallarına uyarak vatandaşların diğer vatandaşlara da saygı göstermiş olacağını belirtti. Demirci, “Karayolu Trafik Haftası’nda düzenlenecek etkinliklerle bireysel ve toplumsal duyarlılık ile trafik bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Haftanın amacı mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşarak trafikte riskler ve kurallar konusunda bilinçlendirmektir. Bu bilinçlendirme özellikle sürücülerin cezalandırılarak değil isteyerek kurallara uyma düzeyini arttırmayı sağlayacaktır. Trafik kurallarına uymak insanın kendisine ve çevresine duyduğu saygının sonucu ve medeni insan olmanın gereğidir. Trafik kurallarına uygun davranarak çevremize ve çocuklarımıza örnek olmalıyız” dedi.

Yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken Kaymakam Ali Fuat Türkel de, “Trafik kurallarına uymak medeni bir insan olmanın gereğidir. Trafik kazalarının sadece polisiye tedbirlerle önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kazaların yol açtığı maddi ve manevi felaketlerden korunmak için trafik bilincinin oluşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trafik Haftası kapsamında yılın trafik polisi seçilen Mustafa Karaca ve yılın trafik jandarma görevlisi seçilen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Ünüvar’a Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından plaket verildi. İlk ve ortaokullar arasında yapılan trafik konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından hediyeleri verildi. Trafik ekipleri tarafından açılan stanttaki araç ve gereçler hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından program kazalarla ilgili açılan resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Programa Bafra Belediye Başkan Vekili Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Çamur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.