Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gürses idaresindeki 55 JU 167 hafif ticari araç ile Sedat Dündar(38) yönetimindeki 55 JT 889 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Sedat Dündar ve otomobilde sıkışan yolcu Nurcan Kaya (34) olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan yolculardan Ufuk Köksal ile Deniz Şenpolat da 112 Acil ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.