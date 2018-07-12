Bafra’da yetişen domates tüketicinin imdadına yetişti

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Bafra ovasında yetişen yerli tarla domateslerinin çıkmasıyla birlikte, domates fiyatlarının yarı yarıya düşeceğini söyledi. Geçtiğimiz dönemlerde domates, salatalık ve patates fiyatlarında patlama yaşandığına dikkat çeken Tütüncü, “Geçtiğimiz dönemlerde domates fiyatlarında bir hayli artış yaşandı. Özellikle seçim öncesinde domates, salatalık ve patates gibi ürünler zam şampiyonu oldu. Ancak şu anda Samsun’un en verimli ovası olan Bafra ovasında yerli domates üretim zamanı başladı. Ovamızdan çıkacak olan domates ile birlikte piyasadaki domates fiyatlarında bir düşüş yaşanacağına inanıyoruz. Yerli tarla domatesinin gelmesiyle birlikte bugün 3 ila 4 TL’ye satılan domatesin kilo fiyatı, 1,5 ila 2 TL’ye düşecektir. Tabii domateste yaşanan bu artış ihracattan kaynaklanıyordu. Domates azaldıkça fiyatlarda ona göre artış gösterdi. Şehrimizdeki domates tam bu durumda tüketicinin imdadına yetişti. Tahminimize göre önümüzdeki hafta içerisinde domates fiyatları düşecek. Bununla birlikte salatalık ve patates fiyatlarında da düşüş bekliyoruz. Fiyatlar inşallah normale dönecek ve tüketicilerin yüzü gülecektir” dedi.