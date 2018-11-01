Bafra'da yol kenarında tabanca bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde küçük bir çocuk tarafından yol kenarına atılmış tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Cihanbahçe 1. Sokak'ta oyun oynayan küçük bir çocuk yolun kenarında otların arasına atılmış silah buldu. Mahallede bulunan büyüklerine söylemesi üzere polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun kenarında otların arasında bulunan silahı incelemeye aldı. Silahın kurusıkı tabancadan çevrilen silahın şarjöründe ise mermi olmadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.