Bafra’daki Alparslan Mahallesi’nde asfalt artık sorun değil

Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde yer alan Alparslan Mahallesi’nde 4 bin 500 ton asfalt çalışması yaptı.

İlçede asfalt sorunu ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, Alparslan Mahallesi’nin tüm cadde ve sokaklarını asfaltladı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alparslan Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alparslan Mahallesi’nde; Ardıç Sokak, Kasırga Sokak, Filiz Sokak, Gülşen Sokak, Meriç Sokak, Zümrüt Sokak, Hilal 1. Sokak, Kırlangıç Sokak, Oğuz Türkleri Sokak, Şelale Sokak, Köroğlu Sokak, Tuna Sokak, Meyveli Aralığı, Bahar Sokak, Atlas Sokak, Kırlangıç 1. Sokak, Yurt Sokak, Çiftlik 1. Geçidi, Çiftlik 6. Geçidi, Çiftlik 8. Geçidi, Valide Sultan Sokak, Şehit Polis Ramazan Aslan Sokak, Lale Sokak ve Kısmet Sokak’ta asfalt çalışmalarını tamamladı.

Alparslan Mahallesi sakinlerinde bulunan özellikle çocuklar yapılan çalışmalarla yazın toz kışın ise çamur derdinden kurtulduklarını belirterek Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Murat Çağşur, "Önemli eksiklerimizden biri olan asfalt çalışmalarının mahallemizde bitmiş olması bizi oldukça sevindirdi. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç nezdinde, yoğun bir tempoyla çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "İlçemiz genelinde asfalt ve kaldırım konusunda eksiklerin ve beklentilerin farkındayız. İlgili birimlerimizle gerçekleştirdiğimiz program dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Söz konusu sorundan en çok muzdarip olan mahallelerimizden biri olan Alparslan Mahallemizde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Aynı program ve yoğun bir tempo ile diğer mahallerimizde de çalışmalarımız sürecek. Muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize sabır ve anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.