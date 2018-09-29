Bafra'nın Sülün Osman'ı yakayı ele verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Arsa satacağım" diyerek gurbetçi vatandaşı 22 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Bafra'da ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ı aratmayacak işler yapan Recep Ö.'nün(45) çok sayıda dolandırıcılıktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı.

Şüphelinin daha önceden değişik tarihlerde Bafra Asri Mezarlık'tan bir vatandaşa 5 bin liraya mezar satmak, bir vatandaşın "Su saatinin mührünü açtıracağım" diye 900 lira, 86 yaşındaki yaşlı kadını "Oğlunun bana borcu var" diyerek 3 bin 60 lira dolandırdığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Mahmut Arslan Bafra'da arsa almak için Recep Ö. isimli şahısla görüşme yaptı. Yapılan görüşmede 80 bin liraya arsanın pazarlığı yapıldı. Mahmut Arslan işlemleri başlatmak için peşinat olarak yanında getirdiği poşete sarılı 22 bin lira ile Recep Ö. ile buluştu. Yapılan görüşme esnasında Recep Ö. içinde 22 bin lira olan poşeti Mahmut Arslan'ın elinden alarak kaçtı. Mahmut Arslan, parayı alıp kaçan Recep Ö.'den şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Bafra'nın Sülün Osman'ı olarak tanınan Recep Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

Su saatinin mührünü açtırmak için 900 lira aldı

Polis, Recep Ö. ile ilgili yeni bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkardı. Recep Ö.'nün bir süre önce Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve faturasını ödemediği için suları kesilen Embiya V.'nin (68) evine giderek belediyeden icra takibi için geldiğini ileri sürdüğü, ev sahibinden evin suyunu açma bahanesiyle 460 lira anaparanın yanı sıra gecikme faizi ile açma parası olarak toplam 900 lira para aldığı belirlendi. Emniyete gelerek Recep Ö.'yü teşhis eden Embiya V. de şahıstan şikayetçi oldu.

5 bin liraya mezar yeri satmış

Poliste yapılan sorgusu ve incelemede Recep Ö'nün bir aileye 5 bin lira karşılığında Bafra Asri Mezarlık'ta mezar yeri sattığı ortaya çıktı.

“Oğlunun baba borcu var” diye 86 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı

Bir başka olayda ise Recep Ö., Samsun'un Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde oturan 86 yaşındaki R.A.'nın evine giderek "Oğlunun bana 5 bin lira borcu var, ödemiyor" diye para istedi. Yaşlı kadın, “Oğlum 22 senedir burada değil, nasıl sana borcu olur" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Recep Ö.'nün "Sen parayı ödemezsen icraya vereceğim" diyerek tehdit etmesi üzere korkan yaşlı kadın biriktirdiği 2 bin 600 lirayı Recep Ö.'ye teslim etti. Parayı alan Recep Ö. bir gün sonra yaşlı kadının evine gelerek tekrar para istedi. Kadının üzerinde bulunan 460 lirayı da alan dolandırıcı tekrar geleceğini ve paranın geri kalanını hazırlamasını istedi. Kara kara düşünen yaşlı kadın olayı komşusuna anlattı. Komşusunun da "Sen dolandırılıyorsun, polise ara" demesi üzerine yaşlı kadın, polisi arayarak şikayetçi oldu.